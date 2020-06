Lazio, Lotito mette le basi per il futuro: rinnovo ai big

La crescita della Lazio passa dalle mani di Lotito: rinnovare i big per avere basi solide nelle prossime stagioni

La Lazio attualmente si trova ad un punto dalla Juventus ed è pronta a lottare fino all’ultimo per l’obiettivo principale. Ciò è stato possibile grazie all’organizzazione della società che ha mantenuto i pezzi pregiati della rosa e su du essi ha costruito la squadra.

Il Corriere di Roma riporta come questa filosofia verrà attuata anche in questa stagione per crescere ulteriormente ed essere pronti alla Champions League tanto attesa: nelle prossime settimane, al massimo entro la fine del campionato, verranno ufficializzati i rinnovi di contratto di Inzaghi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile e Acerbi. La spina dorsale biancoceleste sarà l’arma in più per il divenire.