Lazio, rimonta casalinga sull’Udinese in Coppa Italia: il ricordo del club

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria in Coppa Italia.

IL RICORDO DEL CLUB- Era il 17 dicembre del 2015. La Lazio allenata da Stefano Pioli affrontò l’Udinese in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione nella quale i biancocelesti esordirono stagionalmente in tale occasione.

Nella prima frazione di gioco la formazione capitolina costringe i friulani nella loro metà campo: le buone e numerose trame di gioco costruite dai biancocelesti, però, non sfociano mai in occasioni nitide per ottenere il vantaggio.

Nella ripresa ne approfitta l’Udinese che, al 70’. passa in vantaggio alla prima conclusione della sfida: l’autore della marcatura è Kone. La Lazio reagisce immediatamente e pareggia i conti con Matric: il numero 17 biancoceleste riceve da Cataldi e, sul primo palo, batte Meret. Non finisce qui. La rimonta viene completata da Cataldi che, sugli sviluppi di un cross preveniente da Milinkovic, riesce a ribattere in rete da pochi passi. Primo gol in biancoceleste per il numero 32 e passaggio del turno acquisito per la Prima Squadra della Capitale.