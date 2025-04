Lazio, la rimonta al Bodo Glimt è possibile: ecco cosa serve per battere i norvegesi, il punto

In casa Lazio si sta preparando la sfida di domani sera contro il Bodo Glimt, valida per l’accesso alle semifinali di Europa League

Mancano poco più di 24 ore al fischio di inizio della gara dell’Olimpico tra Lazio e Bodo Glimt, con i biancocelesti che dovranno rimontare le due reti di scarto subite nella gara di andata. Intendiamoci, non sarà certamente una passeggiata, ma al tempo stesso non è neanche una pratica impossibile e quindi sognare è lecito.

Ci sono diverse motivazioni per il quale bisogna credere nella rimonta e come analizzato anche dal Corriere dello Sport, oltre a poter contare sulla carica del proprio pubblico, la Lazio potrà contare sul fattore campo e questa non è una cosa di poco conto. Se prendiamo in considerazione la trasferta del Bodo in casa dell’Olympiacos, ad esempio, i norvegesi hanno subito ben 27 reti, oltre ad aver perso notevolmente la sfida sul possesso palla (69% – 31%). Dunque, la Lazio dovrà cercare di fare lo stesso e a suo favore avrà anche il fattore clima.