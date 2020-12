Lazio, riecco il terzetto difensivo “titolare”. Che a fine dicembre è ancora un inedito…

Lazio, terzetto difensivo quasi inedito per la stagione in corso. Eppure avrebbe dovuto essere quello…titolare!

La Lazio scenderà in campo questa sera col terzetto difensivo composto da Luiz Felipe, Francesco Acerbi e Stefan Radu. Il brasiliano avrebbe dovuto essere alla stagione della definitiva consacrazione, il numero 33 dovrebbe recuperare in extremis dall’infortunio che gli aveva fatto saltare le ultime due gare, mentre il romeno sarà regolarmente in campo nonostante condizioni fisiche non eccelse. Il trio Luiz Felipe-Acerbi-Radu avrebbe dovuto essere sulla carta quello titolare della stagione in corso, non essendo stato prelevato sul mercato alcun “vice-Radu”. Tuttavia, Hoedt è stato schierato spesso da centrale relegando Acerbi a sinistra, e Patric ha giocato 12 partite su 16 stagionali da titolare complici infortuni e Covid di Luiz Felipe. Così, questa sera alle ore 20.45 – Acerbi permettendo – sarà soltanto la terza volta in stagione con i tre della retroguardia-tipo in campo tutti insieme: Luiz Felipe, Acerbi e Radu hanno giocato insieme fino ad oggi soltanto contro Juventus e Spezia.