Lazio, riecco D’Aversa: è nella “lista” dei colleghi più stimati da Simone Inzaghi

La Lazio ritrova Roberto D’Aversa. Il nuovo tecnico del Parma è stato in realtà lo storico condottiero dei ducali dopo il fallimento: diverse promozioni consecutive e due salvezze tranquille in Serie A prima della clamorosa scelta della proprietà emiliana di cambiare e affidare la panchina a Fabio Liverani. Una scelta che non ha pagato, tanto che nella giornata di oggi è stata ufficializzato il passo indietro del club. D’Aversa è stato nelle ultime due stagioni uno degli allenatori per cui Simone Inzaghi ha speso le parole più belle: il collega è molto stimato dal tecnico piacentino della Lazio, che nelle diverse conferenze stampa ha più volte dichiarato di apprezzare il modo di mettere in campo le squadre dell’ex calciatore del Siena. I due si ritroveranno contro al Tardini domenica alle ore 15.