La Lazio ricorda oggi Sinisa Mihajlovic con una nota ufficiale: «Sinisa per sempre» – VIDEO

La società Lazio ricorda nel secondo anniversario della sua scomparsa, Sinisa Mihajlovic con una nota: «Sinisa per sempre» – VIDEO
Nel secondo anniversario della sua scomparsa, la S.S. Lazio rende omaggio con profonda commozione a Sinisa Mihajlovic. Non solo un grande protagonista della storia biancoceleste, ma un guerriero indomito, capace di affrontare ogni sfida con coraggio e dignità, dentro e fuori dal campo. Il suo ricordo rimane vivo nel cuore della società e dei tifosi, esempio eterno di passione e forza di volontà. La nota del club
RICORDO CLUB -” La S.S. Lazio ricorda commossa Sinisa Mihajlovic, nel secondo anniversario della sua scomparsa. Un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita.
Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia del calcio e della Lazio, non solo per i successi sul campo, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua vita.
Sinisa per sempre.“
