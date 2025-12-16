 La Lazio ricorda oggi Sinisa Mihajlovic con una nota ufficiale: «Sinisa per sempre» - VIDEO
Connect with us

News

La Lazio ricorda oggi Sinisa Mihajlovic con una nota ufficiale: «Sinisa per sempre» – VIDEO

Published

9 secondi ago

on

By

La società Lazio ricorda nel secondo anniversario della sua scomparsa, Sinisa Mihajlovic con una nota: «Sinisa per sempre» – VIDEO

Nel secondo anniversario della sua scomparsa, la S.S. Lazio rende omaggio con profonda commozione a Sinisa Mihajlovic. Non solo un grande protagonista della storia biancoceleste, ma un guerriero indomito, capace di affrontare ogni sfida con coraggio e dignità, dentro e fuori dal campo. Il suo ricordo rimane vivo nel cuore della società e dei tifosi, esempio eterno di passione e forza di volontà. La nota del club

RICORDO CLUB -” La S.S. Lazio ricorda commossa Sinisa Mihajlovic, nel secondo anniversario della sua scomparsa. Un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita.

Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia del calcio e della Lazio, non solo per i successi sul campo, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua vita.

Sinisa per sempre.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Facebook

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.