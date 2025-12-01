La Lazio ricorda Arturo Diaconale nel quinto anniversario della sua scomparsa. Il messaggio

La Lazio rende omaggio ad Arturo Diaconale nel quinto anniversario della sua morte: il comunicato del club

Il 1º dicembre 2020 la Lazio e il mondo del giornalismo salutavano Arturo Diaconale, figura di grande spessore professionale e autentico cuore biancoceleste. Uomo di idee forti e di passione sincera, ha difeso con convinzione i colori della squadra e i valori in cui credeva. A cinque anni dalla sua scomparsa, la S.S. Lazio ne rinnova il ricordo con affetto e commozione.

RICORDO DEL CLUB – Il 1º dicembre 2020 ci lasciava Arturo Diaconale, un grande giornalista, uno straordinario laziale: ha sempre difeso le sue idee e i nostri colori con fermezza, passione e convinzione.

La S.S. Lazio lo ricorda nel quinto anniversario della scomparsa con affetto e commozione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

