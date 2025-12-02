 Lazio, a 49 anni dalla scomparsa il club ricorda Tommaso Maestrelli: il messaggio dei biancocelesti
Connect with us

News

Lazio, a 49 anni dalla scomparsa il club ricorda Tommaso Maestrelli: il messaggio dei biancocelesti

News

Coppa d’Africa, possibile slittamento delle convocazioni: la Lazio attende di capire il destino di Dia e Dele-Bashiru

News

Lazio, in arrivo un film dedicato alla vita e alla carriera di Tommaso Maestrelli: tutti i dettagli

News

Rinnovi Basic Marusic, si muove in prima persona Sarri: la posizione del club biancocelesti su entrambi i calciatori

News

Nuno Tavares Lazio, la Coppa Italia per il portoghese la grande chance: l'obiettivo è quello di rilanciarsi e scalare le gerarchie

News

Lazio, a 49 anni dalla scomparsa il club ricorda Tommaso Maestrelli: il messaggio dei biancocelesti

Lazio news 24

Published

8 secondi ago

on

By

Wilson Maestrelli Chinaglia

Lazio, il toccante messaggio dei biancocelesti a 49 anni dalla scomparsa il club di Tommaso Maestrelli: la nota ufficiale

A 49 anni dalla sua scomparsa, la S.S. Lazio rende omaggio a Tommaso Maestrelli, figura indelebile nella storia del club e artefice del primo Scudetto biancoceleste.

RICORDO CLUB La S.S. Lazio ricorda, a 49 anni dalla sua scomparsa, Tommaso Maestrelli, artefice del primo Scudetto biancoceleste.

Tommaso è stato e sarà sempre un esempio per tutti, non soltanto come Maestro di calcio ma anche di vita.

Non poteva bastare un grande allenatore per vincere il primo Scudetto, serviva un grande uomo: noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Tommaso.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.