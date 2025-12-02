News
Lazio, a 49 anni dalla scomparsa il club ricorda Tommaso Maestrelli: il messaggio dei biancocelesti
Lazio, il toccante messaggio dei biancocelesti a 49 anni dalla scomparsa il club di Tommaso Maestrelli: la nota ufficiale
A 49 anni dalla sua scomparsa, la S.S. Lazio rende omaggio a Tommaso Maestrelli, figura indelebile nella storia del club e artefice del primo Scudetto biancoceleste.
RICORDO CLUB – La S.S. Lazio ricorda, a 49 anni dalla sua scomparsa, Tommaso Maestrelli, artefice del primo Scudetto biancoceleste.
Tommaso è stato e sarà sempre un esempio per tutti, non soltanto come Maestro di calcio ma anche di vita.
Non poteva bastare un grande allenatore per vincere il primo Scudetto, serviva un grande uomo: noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Tommaso.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste