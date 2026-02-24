Lazio in crisi: Lotito ha chiesto un miglioramento immediato in campionato

La Lazio di Maurizio Sarri ha perso diverse posizioni nelle ultime settimane ed è stata “strigliata” dal presidente Claudio Lotito: ecco cos’è successo a Formello

Il decimo posto in classifica non soddisfa l’ambiente biancoceleste. A Formello cresce l’insofferenza per un rendimento che, numeri alla mano, rappresenta una delle stagioni più complicate dell’era Claudio Lotito. Dopo 26 giornate di Serie A, i biancocelesti hanno raccolto appena 34 punti: un dato che fotografa una situazione tutt’altro che brillante.

L’attuale piazzamento rappresenta la quarta peggior stagione sotto la gestione Lotito a questo punto del campionato. Un dato che pesa, soprattutto considerando che da sedici anni la Lazio non faceva registrare un bottino così basso dopo le prime 26 gare.

Lazio, numeri che preoccupano la dirigenza

La classifica attuale vede la squadra capitolina dietro anche al Sassuolo e con appena due punti di margine su Udinese e Parma. Una situazione che impone riflessioni profonde. Il club, sempre secondo quanto scrive Il Messaggero, non sarebbe disposto ad accettare un finale di stagione in linea con l’andamento attuale.

La dirigenza avrebbe chiesto un cambio di passo immediato in Serie A. Non si tratta soltanto di una questione sportiva, ma anche economica: un miglior posizionamento garantirebbe maggiori ricavi a bilancio, elemento fondamentale nella pianificazione della prossima stagione.

Lazio, rischio Coppa Italia e preparazione anticipata

C’è poi un aspetto legato al calendario che rende ancora più delicata la situazione. Finendo fuori dalle prime otto posizioni, la Lazio sarebbe costretta a disputare i trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra il 15 e il 18 agosto, circa dieci giorni prima dell’inizio del nuovo campionato.

Uno scenario che complicherebbe la preparazione estiva, obbligando la squadra a entrare in condizione prima del previsto. Per questo motivo la società spinge per un finale di stagione più incisivo. Il margine per risalire la classifica esiste, ma servirà continuità di risultati e maggiore solidità per evitare che questa annata resti tra le più deludenti dell’era Lotito.