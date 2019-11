Olimpico semi deserto per Lazio-Cluj: i numeri

Olimpico deserto per Lazio-Cluj: a guidare la squadra di Inzaghi verso la vittoria non ci sarà la solita cornice di pubblico

Non ci saranno i tifosi a sostenere la Lazio. Questa sera, la squadra di Inzaghi si giocherà le ultime possibilità per strappare un pass per le qualificazioni in Europa League, ma la cornice che l’accoglierà non sarà quella a cui si è abituati.

Solo 3200 i tagliandi staccati per la sfida dell’Olimpico: come sottolinea il Corriere dello Sport, tutto il cammino europeo dei biancocelesti non ha avuto una buona risposta di pubblico, ma nella gara di oggi si rischia che gli ospiti siano pari numero ai sostenitori della Lazio.