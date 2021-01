Lazio, Reina: «Momento decisivo, dobbiamo migliorare e riagganciare le altre»

Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: le parole del portiere della Lazio

Al termine di Genoa-Lazio, terminata 1-1, Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Partita dominata, dovevamo controllare le loro secondo palle, su una di quelle hanno segnato il pareggio. Dobbiamo ancora migliorare tantissimo. Il momento della stagione è decisivao, apre la strada per gli obiettivi futuri. Dobbiamo riagganciare le altre al più presto. Sapevamo che avremmo sofferto, non cerchiamo alibi ma era anche difficile giocare su un terreno di gioco del genere. dovevamo assolutamente portare la partita a casa. Con il Napoli ci siamo difesi bene, abbiamo saputo soffrire, con il Milan abbiamo perso, ma potevamo anche vincere. Oggi ci aspettavamo una partita così, dovevamo fare più attenzione alle marcature. La classifica? Non possiamo avere la testa sugli altri, dobbiamo lavorare in modo sodo per poter risalire la china. Dobbiamo imparare dalle nostre partite, crescere come gruppo e non mollare, già dalla prossima sfida contro la Fiorentina».