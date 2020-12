Pepe Reina ha messo all’asta i propri guantoni autografati

Sul proprio profilo Instagram, Pepe Reina ha messo all’asta i propri guantoni autografati, lanciando anche un bel messaggio di solidarietà in vista del nuovo anno: «Il vostro supporto in un anno molo complicato per tutti. Ecco perché regalerò due paia di guanti firmati. Sono sicuro che nel 2021 fermeremo questa orribile pandemia».