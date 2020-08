La Lazio è pronta ad abbracciare il nuovo estremo difensore.

Tutto fatto per Pepe Reina. In un periodo storico in cui a far fede è soltanto l’ufficialità, per il portiere spagnolo l’operazione può dirsi comunque conclusa. Terminate le vacanze, l’ex Aston Villa, che ha rescisso col Milan, raggiungerà la Capitale mercoledì e firmerà un contratto biennale con la Lazio per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore, dove sarà tra giovedì e venerdì.