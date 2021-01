La Lazio vince 3-0 il Derby contro la Roma: l’esultanza di Reina sui social

Alla sua prima da titolare nel Derby di Roma non ha sfigurato, risultando decisivo e prezioso, come sempre. Pepe Reina è ormai il titolare della Lazio tra i pali. Al termine della stracittadina, vinto dalla Lazio per 3-0, lo spagnolo ha esultato, postando su Instagram una foto insieme a Luis Alberto, mattatore della serata con due reti: