Lazio, Reina decisivo tra i pali in attesa della sfida alla grande ex

Lazio, Reina ancora decisivo in vista…Napoli!

Il portiere titolare della Lazio di questo periodo non facile di campionato è Pepe Reina. Il carisma dell’ex Liverpool ha conquistato tutti, l’estremo difensore è stato chiaro nelle dichiarazioni post-Benevento evidenziando le carenze della squadra sotto il profilo di cattiveria e mentalità. Lo spagnolo è stato autore come a Cesena di alcune parate salva-risultato: contro lo Spezia fu risolutivo l’intervento nella prima frazione su Estevez, deviato sul palo in tuffo; mentre in Campania sono stati ottimi i riflessi su Lapadula, Glik e Caprari. Dopo due avventure al Napoli (2013/2014 e poi dal 2015 al 2018), per Reina è giunto il momento di sfidare la sua vecchia squadra, il Napoli con cui ha vinto anche la Coppa Italia nel 2013/2014.