Lazio, record negativo con la Fiorentina: non succedeva da…

Lazio, record negativo della squadra di Sarri contro la Fiorentina per quanto riguarda i tiri in porta, non accadeva dallo scorso anno

Non riesce ad andare oltre il pareggio la Lazio contro la Fiorentina di Italiano, impedendo alla squadra di Sarri di consolidare la posizione Champions. Oltre al risultato finale però, a mettere in allarme il comandante è il dato relativo ai tiri in porta.

La Lazio questa sera ha tirato solamente una volta verso la porta toscana, dato curioso visto che l’ultima volta accadde con il Venezia lo scorso anno.