Lazio Real Sociedad, Baroni cambia poco: solo due novità di formazione rispetto a Verona. I dettagli

Lazio Real Sociedad, Baroni cambia poco la sua formazione rispetto al match di Europa League. Ci sono solo due novità

Lazio in campo questa sera contro la Real Sociedad per la settima giornata del girone di Europa League. Biancocelesti che vanno a caccia della qualificazione diretta agli ottavi e per farlo Baroni dovrebbe operare solo due cambi di formazione.

Tra i pali il ritorno di Mandas, come avvenuto per altre gare di coppa, mentre sulla destra, in difesa, Marusic è pronto a riprendersi un posto dal primo minuto dopo aver rifiatato in campionato a Verona.