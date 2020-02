Lazio, Radu guerriero silenzioso e pensare che in estate…

Lazio, un’altra ottima prestazione quella di ieri contro l’Inter da parte del difensore

La Lazio sta vivendo un momento straordinario. La squadra di Inzaghi è in piena corsa scudetto a meno uno dalla vetta occupata dalla Juventus e più due dall’Inter sconfitta ieri all’Olimpico.

Un gruppo fantastico quello messo in piedi in questi anni. Eppure c’è chi non prende mai la scena ma è l’anima di questa Lazio. In estate sembrava tutto finito tra i biancocelesti e Radu, una storia d’amore bellissima interrotta bruscamente come peggio non si poteva. Crack, rottura, fine.

Lui che ha l’anima biancoceleste, leader silenzioso doveva lasciare la Lazio. Invece non è successo, i tifosi hanno tirato un sospiro di sollievo Radu c’è. Non solo c’è ma è determinante. Ieri forse oscurato dalle incredibili prestazioni di Milinkovic e Luis Alberto con Immobile ma il rumeno non aveva un cliente facile. Per lui ieri sera il cliente era di quelli scomodi chiamasi Romelu Lukaku. Niente da fare però per il belga, dalla parte di Stefan non si passa. E allora può vivere un’altra stagione con l’aquila sul petto, sicuramente la più emozionante, sempre lì come il miglior soldato a capo della difesa.