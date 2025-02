Lazio, quattro partite a febbraio per gli obiettivi Champions e Coppa Italia: il calendario

Lazio, il mese di febbraio non sarà pieno di partite ma sarà importante per la corsa alla Champions e per la Coppa Italia

Siamo entrati nel mese di febbraio e la Lazio non avrà molti impegni in queste settimane, anche se saranno molto importanti. Infatti, in campionato sfiderà il Monza domenica 9 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico, per poi ospitare anche il Napoli sabato 15 alle ore 18:00.

Infine, i biancocelesti andranno a Venezia il 22 febbraio alle ore 15:00. L’ultimo impegno del mese sarà in Coppa Italia, con il big match contro l’Inter il 25 febbraio alle ore 21:00. In palio c’è la semifinale.