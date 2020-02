Lazio, quattordici giornate alla fine del campionato: sei passeranno dall’Olimpico

Lazio, le sorti biancocelesti si decideranno partita dopo partita e il fattore Olimpico sarà fondamentale per ottenere i tre punti

Maggio è lontano, o quasi: il campionato terminerà il 24 e mancano ancora tre mesi di campionato prima della fine. E’ vero, non bisogna mai pensare prima all’arrivo ma al viaggio che ci porta all’ultima giornata ma quest’anno la posta in gioco è veramente alta e sognare è lecito. Come riporta il Corriere dello Sport infatti mancano ben 14 match di Serie A (compresa la gara col Genoa) prima della fine e sei di questi verranno disputati all’Olimpico. Le sfide da giocare fra le mura di casa saranno: Bologna, Fiorentina, Milan, Sassuolo e Cagliari. Dopo l’impegno col Genoa, la squadra di Inzaghi affronteranno il Bologna di Mihajlovic; poi Bergamo e poi la Fiorentina. I biancocelesti saranno impegnati poi con il Torino fuori casa; ci sarà il Milan all’Olimpico e poi si andrà tutti a Lecce. Sassuolo e Udinese prederanno il big match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Si terminerà con Lazio-Cagliari e Napoli-Lazio. C’è ancora molta strada da fare e i ragazzi di Inzaghi dovranno dimostrare quanto valgono.