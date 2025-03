Lazio a caccia della qualificazione in Champions League

Condividi via email

Lazio, ecco tutte le possibili strade per riuscire a centrare l’obiettivo qualificazione Champions per la squadra di Baroni. I dettagli

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dopo la sosta la Lazio dovrà affrontare importanti impegni: Torino, Atalanta e Roma. Poi a fine campionato l’Inter e la Juve, tutte partite molto impegnative ed insidiose che rendono la corsa al quarto posto ancora più complicata.

Ma la Lazio arrivati a quel punto potrebbe avere la strada dell’Europa League per andare in Champions, una strada difficile ma non impossibile. Vedremo a fine campionato cosa succederà.