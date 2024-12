Lazio, i punti fatti in trasferta in Serie A: il 2024 dei capitolini lontano dall’Olimpico

Lazio che in trasferta ha collezionato meno punti di quelli fatti all’Olimpico. La somma conquistata nell’anno solare

La Lazio nelle 19 gare giocate lontano dallo Stadio Olimpico in Serie A nel 2024, ha collezionato 32 punti, 5 in meno rispetto a quelli fatti in casa. La media punti in trasferta dei biancocelesti è di 1,68 mentre davanti ai propri tifosi sale a 1,95. Probabilmente per fare un ulteriore step, la squadra di mister Marco Baroni, potrebbe migliorare il proprio score in trasferta.