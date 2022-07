Lazio-Provedel, strada in salita. Spunta Sportiello per la porta

Strada in salita per l’arrivo di Provedel alla Lazio: i biancocelesti piombano su Sportiello. L’alternativa è Silvestri

Si complica la pista che porta ad Ivan Provedel per la Lazio. Lo Spezia non ha intenzione di abbassare le pretese nonostante la forte insistenza del portiere che vede nell’approdo a Formello la svolta della propria carriera. C’è chi giura che tra domanda e offerta ballino 500mila euro: ipotesi dura da prendere seriamente in considerazioni.

Tare e Lotito si stanno dunque guardando intorno e nelle ultime ore, come scritto dal Corriere dello Sport, è spuntata la candidatura di Sportiello. Contratto in scadenza nel 2023, l’Atalanta potrebbe cederlo per 2.5 milioni di euro. L’alternativa, complicata, porta a Silvestri dell’Udinese: la Lazio in questo caso lo vorrebbe solo in prestito.