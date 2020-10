Lazio, Proto annuncia: «Penso al ritiro a fine stagione»

Silvio Proto verso il ritiro. Il portiere della Lazio, ha parlato del suo futuro in un’intervista dichiarando di voler chiudere la carriera

Silvio Proto pensa al ritiro. Il portiere, che concluderà il suo contratto con la Lazio tra un mese, ha annunciato i suoi piani per il futuro, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Tribune. Ecco le sue parole:

«Ultimo contratto a parametro zero? Non credo che succederà. Penso che mi fermerò a fine stagione. È stato Guillaume Gillet a darmi la voglia di giocarci, quando eravamo insieme all’Olympiakos. All’inizio pensavo che il golf fosse uno sport per anziani, ma a volte si hanno pensieri stupidi. Anche i miei figli giocano bene, è fantastico condividerlo con la famiglia. Il golf mi dà calma. E mentalmente, è super difficile».