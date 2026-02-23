Lazio, numeri shock dalla prevendita per la partita con l’Atalanta! Prosegue la protesta

Lazio, i tifosi non intendono fermarsi nella propria contestazione nei confronti della gestione del presidente Claudio Lotito: i dettagli

L’incubo di una curva vuota si fa sempre più reale per Claudio Lotito e la Lazio. La tifoseria biancoceleste, infatti, non smette di far sentire la propria voce contro il presidente e la sua gestione. Le recenti difficoltà con la vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta sono l’ennesima dimostrazione di un malcontento che, purtroppo, rischia di compromettere l’atmosfera all’Olimpico.

La vendita dei biglietti per Lazio-Atalanta

Oggi è l’ultimo giorno di vendita riservato agli abbonati per la partita Lazio-Atalanta, ma i numeri sono tutt’altro che rassicuranti. Su 29.000 posti disponibili per gli abbonati, solo poco più di 1700 hanno confermato la loro presenza. Questo dato preoccupa non solo per la scarsa partecipazione degli abbonati, ma anche per il rischio che l’Olimpico si presenti semideserto per una delle partite più importanti della stagione.

Il malessere della tifoseria biancoceleste: un rapporto compromesso

La situazione attuale, come riportato da La Repubblica, è figlia di una lunga serie di disagi tra tifosi e dirigenza, con i supporter che accusano Claudio Lotito di non aver saputo gestire al meglio le esigenze della squadra e dei suoi sostenitori. La protesta, che si riflette nell’assenza di tifosi allo stadio, è diventata simbolo di una frattura che, ormai, sembra difficile da sanare.

Il malcontento della tifoseria potrebbe avere un impatto significativo sulle prossime prestazioni della squadra, in quanto l’atmosfera dell’Olimpico è sempre stata un fattore determinante per la Lazio nelle sfide cruciali. Con la vendita dei biglietti in caduta libera, l’idea di uno stadio vuoto potrebbe pesare ancora sulla squadra di Maurizio Sarri.