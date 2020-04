Lazio, problema abbonamenti: ecco le due soluzioni studiate per il rimborso

Lazio, la società studia diverse soluzioni per le quote degli abbonamenti che dovranno essere restituite ai tifosi

Forse la stagione verrà portata termine. Quello che sembra certo però è che gli stadi almeno fino alla prossimo campionato rimarranno vuoti. Proprio per questo motivo le società stanno studiando un piano per restituire agli abbonati le quote delle gare che non potranno vedere dal vivo.

Come riporta La Repubblica le strade sono due: prima della fine della stagione la Lazio avrebbe dovuto disputare altre cinque gare all’Olimpico: Fiorentina, Milan, Sassuolo, Cagliari e Brescia, quindi si dovrebbero rimborsare questi match rimanenti per una somma poco superiore al milione di euro. La prima soluzione è quella di applicare degli sconti in vista degli abbonamenti del prossimo anno, anche se non c’è nessuna sicurezza che già a settembre gli stadi potranno essere aperti. La seconda è invece restituire la quota in buoni sconto da usufruire nei negozi ufficiali biancocelesti.