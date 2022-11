Lazio, quanto vale il primo posto nel girone di Europa League? I numeri

Quanto vale per la Lazio guadagnarsi il primo posto nel girone di Europa League? Ecco tutti i numeri e le cifre

Quella di domani contro il Feyenoord è una sfida che può valere molto anche dal punto di vista economico. Una partita che, l’edizione odierna de La Repubblica, ha definito da 10 milioni di euro.

Infatti, per il club biancoceleste, in caso di vittoria, ci sarebbero premi Uefa per

3 milioni: 630mila per i tre punti, 1,100 milioni per il primo posto nel girone F e 1,2 per gli ottavi centrati. Una somma che si andrebbe ad aggiungere ai 7,610 milioni

già incassati, senza contare il market pool e i ricavi dalla vendita dei biglietti. Insomma, in tutto potrebbero essere totalizzati 10,540 milioni. Una cifra comunque non da poco.

Invece, in caso di secondo posto, che costringerebbe allo spareggio con una

delle eliminate dalla Champions, il premio sarebbe di 500mila euro. Dunque una differenza tutto sommato abbastanza importante.