Lazio, primo gol in biancoceleste per Cancellieri: il classe 2002 sblocca la sfida contro il Genoa

Lazio, Cancellieri segna il suo primo gol: il talento classe 2002 decide l’avvio contro il Genoa. Tutti i dettagli

La Lazio festeggia il primo gol di Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002, arrivato in biancoceleste nell’estate del 2022 dal Verona. Il giovane talento romano, noto per la sua velocità e la capacità di puntare l’uomo, ha finalmente trovato la via della rete con la maglia della Lazio, sbloccando la partita contro il Genoa dopo appena quattro minuti dal fischio d’inizio.

Il gol è nato da un’azione corale ben orchestrata: Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998, ha servito un assist preciso che ha permesso a Cancellieri, con la maglia numero 22, di battere il portiere avversario e firmare così la sua prima marcatura ufficiale in biancoceleste. Un momento atteso a lungo, arrivato alla sua 34ª presenza con la squadra capitolina.

Un gol che vale più di una rete

Per Cancellieri non si tratta soltanto di un gol, ma di un segnale importante. Dopo una stagione di adattamento e diverse apparizioni da subentrato, l’esterno offensivo ha dimostrato di poter incidere anche in zona gol. La sua crescita è stata seguita con attenzione da Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, tecnico toscano classe 1959, noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

Il gol contro il Genoa potrebbe rappresentare una svolta nella carriera del giovane attaccante, che finora aveva mostrato soprattutto qualità in fase di costruzione e dribbling, ma senza riuscire a concretizzare in termini di reti.

Lazio e obiettivi stagionali

La rete di Cancellieri arriva in un momento cruciale per la Lazio, impegnata a inseguire posizioni di vertice in Serie A e a confermare la propria competitività anche in campo europeo. L’apporto di giocatori giovani e motivati come lui sarà fondamentale per dare profondità alla rosa e garantire alternative valide ai titolari.

Con questo gol, Cancellieri entra ufficialmente nella storia recente della Lazio, regalando ai tifosi una gioia che potrebbe essere soltanto l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni.