Lazio, primo allenamento del nuovo anno: rientra Rovella, resta un rebus in attacco

Lazio, ripartenza a Formello: Rovella torna in gruppo, Sarri valuta le scelte in attacco. Tutti gli aggiornamenti

Rovella è tornato ad allenarsi in gruppo e per la Lazio il 2026 si apre con un segnale incoraggiante. Sarri, rientrato in campo dopo l’operazione, lo ha ritrovato nelle prime sedute dell’anno, anche se il rientro tra i convocati resta prematuro: difficile vederlo contro il Napoli, più probabile una chiamata simbolica con la Fiorentina.

Nel frattempo, squadra e staff hanno salutato Castellanos, partito per il West Ham. In attacco toccherà a Noslin guidare il tridente, con Zaccagni a sinistra e Cancellieri a destra, favorito su Isaksen. A centrocampo rientrano Guendouzi e Basic dopo le squalifiche, affiancando Cataldi in regia. Vecino e Belahyane partiranno dalla panchina, mentre Dele‑Bashiru e Dia restano impegnati in Coppa d’Africa.

In difesa non sono previsti cambi: davanti a Provedel giocheranno ancora Gila e Romagnoli, con Marusic e Pellegrini sulle fasce. Lazzari rimane un’opzione alternativa. Le ultime scelte arriveranno nella rifinitura.

