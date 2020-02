Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 8 febbraio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali: le notizie di oggi 8 febbraio

Ieri sera è andato in scena il primo anticipo della 23^ giornata della Serie A tra Roma e Bologna.

Le edizioni odierne dei giornali decidono di dare spazio nelle prime pagine al posticipo di questa sera, che ha sicuramente più appeal: la prima della classe sfida il Verona che in questo momento è molto solido e quindi sarà una partita difficile per gli uomini di Sarri. La Gazzetta dello Sport, in taglio alto, parla del derby di Milano che si giocherà domenica sera. Lo spazio principale è per Ronaldo che si trasferisce da Sanremo alla città dell’Arena di Verona. Tuttosport parla ancora di mercato con Pogba pronto a trasferirsi in bianconero. In alto spazio anche al nuovo Toro di Longo. Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina a CR7 pronto a segnare il gol nella decima gara consecutiva. Una menzione viene fatta anche alla sconfitta della Roma.