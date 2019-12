Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 8 dicembre

Ecco in rassegna stampa le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 8 dicembre

Le prime pagine dei quotidiani sportivi lasciano tutte le aperture al match di ieri sera tra Lazio e Juventus. L’edizione odierna de il Corriere dello Sport titola “Sarresta” e parla di una Juventus dominata dai biancocelesti che ora si trovano a -3 dalla squadra di Sarri.

C’è spazio anche per la vittoria dell’Atalanta in rimonta e all’ultimo respiro. Si parla anche dell’Inter di Conte che proprio grazie alla sconfitta dei bianconeri rimane prima in classifica allungando di due punti. A chiudere anche la crisi infinita del Napoli che pareggia per 1-1 con l’Udinese.