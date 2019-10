Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 30 ottobre 2019

La rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 30 Ottobre 2019

Dalla performance di Romelu Lukaku in Brescia-Inter, fino ad arrivare al confronto tra Gasperini ed Ancelotti in Napoli-Atalanta, tanti sono i temi in apertura dei maggiori quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport edizione romana, invece, sottolinea il tour de force della Roma da Udine a Napoli. Per quanto riguarda la Lazio, invece, si pone l’accento sulla sfida di stasera contro il Torino, che i biancocelesti voglio vincere per ottenere il secondo successo di fila: «Lazio contro Lazio».