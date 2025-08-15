 Lazio Primavera, tutto pronto per il match contro il Genoa
Lazio Primavera, tutto pronto per il match contro il Genoa, designato l'arbitro per l'esordio stagionale

Lazio Primavera, è stata scelta la terna arbitrale nella prossima sfida in programma per domani contro il Genoa: le ultime

La Lazio Primavera si prepara ad affrontare il proprio esordio nella nuova stagione del campionato giovanile. Sabato 16 agosto, alle ore 11:00, i biancocelesti guidati da Francesco Punzi ospiteranno il Genoa allo stadio Mirko Fersini di Formello, segnando l’inizio ufficiale di un torneo che promette emozioni e sfide avvincenti.

Per il debutto, la Lazio Primavera avrà come arbitro designato Marco Di Loreto, appartenente alla sezione di Terni. Ad affiancarlo, come assistenti, ci saranno Matteo Di Berardino e Silvia Scipione, che garantiranno il corretto svolgimento della partita e l’applicazione delle regole in modo equilibrato e preciso. La scelta della terna arbitrale riflette l’attenzione della federazione nel selezionare personale esperto per garantire una gestione professionale del match inaugurale.

Il tecnico Francesco Punzi ha già iniziato a lavorare con la squadra per preparare al meglio la sfida, sottolineando l’importanza di un buon avvio: «L’esordio è sempre speciale: vogliamo partire con il piede giusto, mostrando grinta e organizzazione in campo». La preparazione tattica si è concentrata sulla fase difensiva e sulle ripartenze veloci, elementi chiave contro un Genoa Primavera noto per la sua solidità e capacità di riprendere il controllo della partita in situazioni complesse.

Sul fronte organizzativo, lo staff della Lazio ha curato ogni dettaglio per assicurare un’esordio sicuro e regolare. La scelta dello stadio Mirko Fersini, struttura moderna e funzionale, permette di ospitare tifosi, familiari e addetti ai lavori, garantendo al contempo un ambiente protetto per i giovani atleti.

La partita rappresenta un momento importante anche per i giovani talenti del settore giovanile, che avranno l’occasione di mettersi in mostra davanti a dirigenti e osservatori, cercando di conquistare un posto stabile nella rosa della prima squadra. «Ogni minuto in campo conta: vogliamo dare il massimo per iniziare con fiducia e motivazione», ha aggiunto Punzi, sottolineando l’impegno richiesto per competere ai massimi livelli della categoria.

L’esordio contro il Genoa Primavera sarà dunque un test significativo, in cui organizzazione, tecnica e determinazione si uniranno per dare il via a una stagione che si preannuncia ricca di sfide e opportunità di crescita per tutti i giovani biancocelesti.

