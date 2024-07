Primavera Lazio: 4-0 in amichevole, Balde protagonista

Vittoria della Lazio Primavera in amichevole a Roma contro l’Equipe Lazio:-, con la doppietta di Balde: nei prossimi giorni tour in Messico

Mentre la prima squadra è in ritiro ad Auronzo di Cadore, la Lazio Primavera è a Roma a preparare la prossima stagione a Formello. Ieri la squadra di Sanderra ha affrontato in amichevole l’Equipe Lazio, battendola 4-0.

Grande protagonista, come riportato dal Corriere dello Sport, Mahamadou Balde, autore di una doppietta. Nei prossimi giorni la formazioni andrà in Messico per una tournée che comprenderà anche Monterrey, Real Betis, Palmeiras, Inter Miami e River Plate