Lazio Primavera-Viterbese, le probabili scelte di Sanderra

A poche ore dal match di campionato, ecco quali potrebbero essere le scelte del tecnico biancoceleste

Dimenticare la sconfitta con la Ternana deve essere l’obiettivo principale della Lazio Primavera di Sanderra, che oggi alle 15 ospita la Viterbese al Mirko Fersini.

Dubbi di formazione per il tecnico delle giovani aquile: Bertini non sarà disponibile, perchè considerato fuori quota, da regolamento non può giocare le ultime quattro di campionato essendo nato prima del 1°gennaio 2003. Il bomber Valerio Crespi è da valutare, qualche problema muscolare per lui con attacco affidato a Diego Gonzalez, Balde e Sana Fernandes.