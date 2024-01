Lazio Primavera, domani la gara in Coppa Italia contro il Torino: il posto social del club biancoceleste – FOTO

Lazio Primavera, domani la sfida in Coppa Italia contro il Torino: il club ha ricordato l’appuntamento sui propri profili social

Giornata importante quella di domani per la Lazio Primavera di Sanderra. al Fersini arriverà il Torino per la sfida in Coppa Italia.

🏆 Domani torna la #PrimaveraTIMCup

🏟️ Al Fersini arriva il Torino, ingresso gratuito

⏰ Fischio d’inizio alle 14:00 📡 Live streaming: https://t.co/ggxjdZBC6x pic.twitter.com/NTumVXw6zs — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 30, 2024

Il club ha ricordato l’appuntamento sui propri profili social.