Lazio Primavera, termina 1-2 il match contro i rossoblù: il tabellino ufficiale della partita di oggi in campionato

Lazio Primavera, il tabellino della sfida dei biancocelesti contro il Genoa: le ultime sul match dei ragazzi di Punzi

La Lazio U20 è stata sconfitta in casa per 1-2 dal Genoa U20 in una partita intensa e combattuta. I biancocelesti erano passati in vantaggio al 19 grazie a Serra, ma il Genoa ha trovato il pareggio con Grossi al 40 e ha completato la rimonta con Romano al 47`.

La formazione titolare della Lazio comprendeva Bosi in porta, con Calvani, Bordon e Santagostino (sostituito al 54 da D’Agostini) in difesa. A centrocampo Cuzzarella (73 Curzi), Gelli e Bordoni hanno gestito il gioco, mentre Serra e Farcomeni (79 Battisti) agivano più avanzati, supportati da Pinelli (73 Canali) e Ferrari in attacco.

Il Genoa scendeva in campo con Baccelli tra i pali, difesa a quattro con Odero, Dodde, Grossi (73 Lafont) e Romano (86 Mendolia). Klisys, Pallavicini e Celik occupavano la linea di centrocampo, mentre Carbone (86` Carbone), Arata e Zulevic completavano il reparto offensivo.

Gli arbitri della gara erano Marco Di Loreto della sezione di Terni, con assistenti Matteo Di Berardino e Silvia Scipione. Durante il match sono stati ammoniti Arata al 18 per il Genoa, mentre per la Lazio hanno ricevuto cartellino giallo Farcomeni (24), Cuzzarella (37), Pinelli (40) e Bordoni (61`).

La partita ha visto entrambe le squadre lottare intensamente per il possesso e creare occasioni, ma la maggiore efficacia sotto porta del Genoa ha fatto la differenza, regalando ai liguri i tre punti in trasferta. La Lazio, nonostante la rete iniziale di Serra, non è riuscita a recuperare e chiude così la gara con una sconfitta interna.

Marcatori: 19` Serra (L), 40` Grossi (G), 47` Romano (G)

LAZIO U20: Bosi, Calvani, Bordon, Santagostino (54` D`Agostini), Cuzzarella, Gelli (73` Curzi), Bordoni, Serra, Farcomeni (79` Battisti), Pinelli (73` Canali), Ferrari.

A disp.: Giacomone, Ciucci, Trifelli, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi.

All.: Francesco Punzi

GENOA U20: Baccelli, Odero, Dodde, Grossi (73` Lafont), Romano (86` Mendolia), Klisys, Pallavicini, Celik, Carbone (86` Carbone), Arata, Zulevic.

A disp.: Mihelsons, Enoghama, Doucoure, Iron Taieb, Albè, Diallo, Galvano, Gibertini.

All.: Jacopo Sbravati

Arbitro: Marco Di Loreto (sez. Terni)

Assistenti: Matteo Di Berardino – Silvia Scipione

NOTE. Ammoniti: 18` Arata (G), 24` Farcomeni (L), 37` Cuzzarella (L), 40` Pinelli (L), 61` Bordoni (L)

Recupero: 3` pt, 6` st.

Primavera 1 | I giornata

Sabato 16 agosto 2025, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)