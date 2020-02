Lazio Primavera, solo un pareggio per i biancocelesti contro la Sampdoria

Lazio Primavera, i ragazzi di Menichini rimediano un 1-1 contro la Sampdoria per la diciannovesima giornata di campionato

E’ andata in scena oggi dalle ore 13:00 al centro sportivo “Mirko Fersini” di Formello la gara fra la Lazio e la Sampdoria Primavera, valida per la diciannovesima giornata di campionato. I biancocelesti vanno in vantaggio sin da subito al primo minuto con un gol di Moro ma i blucerchiati riescono a raggiungere la squadra di Menichini al minuto 17′ su rigore. In zona classifica la Lazio Primavera raggiunge quota 24 punti mentre la squadra di Cottafava sale a 28.