La Lazio Primavera esce sconfitta in amichevole contro la Vis Artena: in campo si vede anche Vavro. Il racconto

Il campionato di Primavera riprenderà il 23 gennaio, e per tenersi in forma la Lazio Primavera è scesa in campo contro la Vis Artena, squadra militante nel girone G della Serie D.

Sconfitta per 3 a 2 per i biancocelesti, che hanno potuto fare affidamento anche su Denis Vavro, tornato a Roma dopo il trasferimento sfumato al Genoa.