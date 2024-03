Lazio Primavera, Sanderra elogia la squadra ed annuncia: «Abbiamo un obiettivo». Le parole dell’allenatore

Il tecnico della Lazio Primavera Stefano Sanderra ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. L’allenatore ha elogiato i suoi ragazzi ed ha annunciato l’obiettivo stagionale. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Un allenatore non deve mai essere soddisfatto, ma certamente abbiamo fatto bene, non solo per i punti ma anche per i miglioramenti che i miei ragazzi hanno avuto, sia individuali che collettivi. I ragazzi hanno fatto gruppo, e questo è un gruppo che ha un corpo e un’anima, e quindi sopperiscono a certe lacune con il carattere.

Problema sosta? C’è e quindi va affrontata sempre con il lavoro. Obiettivi? Intanto il primo era quello di fare una buona stagione, adesso siamo addirittura in lotta per i playoff, e i ragazzi a questo punto ci credono. Quindi, perché non provarci? Io vedo ragazzi che devono ancora completare un ciclo, un ciclo che non è solo tecnico-tattico e fisico, ma anche umano. Devono ancora maturare e diventare più uomini, poi possono essere pronti per le categorie che meritano.»