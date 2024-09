Lazio Primavera, Renzetti: «Soddisfatti della partenza in campionato. Ora testa la derby». Le parole del portiere biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post-partita del match contro l’Atalanta, il portiere della Lazio Primavera Davide Renzetti ha parlato così della partenza in campionato:

PAROLE – «Forse all’ultimo potevamo sfruttare meglio la superiorità numerica. Campo e temperatura non sono un alibi, forse dovevamo dare qualcosina di più ma la squadra c’è stata: siamo stati compatti, abbiamo giocato a pallone. Possiamo ritenerci quasi soddisfatti. La mentalità di questa squadra è uno dei punti di forza. Purtroppo abbiamo preso gol dopo pochi minuti dall’avvio, ma siamo stati bravi a rimanere in partita e a pareggiarla. Sette punti nelle prime tre? Possiamo ritenerci soddisfatti, diciamo di sì. Ma noi puntavamo al massimo, puntavamo ad averne nove. Adesso pensiamo alla prossima, al derby. È presto per dire che campionato sarà, sono le prime partite. In sono sicuro che noi siamo un gruppo forte come lo eravamo l’anno scorso e possiamo dare tanto a prescindere dalle altre squadre».