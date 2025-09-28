Lazio Primavera a Lecce: Punzi punta al colpo esterno nella sesta giornata

Campionato Primavera, la Lazio sfida il Lecce: obiettivo tre punti per Punzi. Le ultimissime sui giovani biancocelesti

La sesta giornata del campionato Primavera 1 propone una sfida di grande interesse: il Lecce Primavera ospita la Lazio Primavera in un match che promette intensità e spettacolo. Il calcio d’inizio è fissato per le 11:00 di oggi, in una cornice che si preannuncia ricca di spunti tecnici e tattici.

Lazio in cerca di riscatto dopo il ko con il Monza

La formazione biancoceleste, guidata da Stefano Punzi, allenatore noto per il suo approccio offensivo e per la valorizzazione dei giovani talenti, arriva a questa gara con il desiderio di rialzarsi. Dopo due vittorie consecutive contro Bologna e Cremonese, la Lazio ha subito un pesante stop casalingo contro il Monza, risultato che ha frenato l’entusiasmo della squadra capitolina.

Tra i protagonisti più attesi c’è l’attaccante Valerio Crespi, classe 2004, già nel giro della prima squadra e considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio laziale. La sua capacità di attaccare la profondità e di incidere negli ultimi metri sarà fondamentale per le ambizioni dei biancocelesti.

Lecce, un avvio complicato ma con voglia di risalire

Dall’altra parte, il Lecce Primavera allenato da Federico Coppitelli, tecnico con esperienza nel settore giovanile e già vincitore di un campionato Primavera con il Torino, cerca punti preziosi per risalire la classifica. I salentini hanno raccolto appena tre punti nelle prime cinque giornate, un bottino che non rispecchia le potenzialità della rosa.

Occhi puntati sul centrocampista Medon Berisha, regista albanese classe 2005, capace di dettare i tempi di gioco e di dare equilibrio alla squadra. La sua visione di gioco potrebbe rivelarsi decisiva per contrastare la pressione della Lazio.

Una sfida che vale più dei tre punti

Il match tra Lecce e Lazio non è soltanto una partita di campionato, ma rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni. I biancocelesti vogliono confermare le proprie ambizioni di alta classifica, mentre i giallorossi cercano una vittoria che possa dare fiducia e rilanciare la stagione.

Con due allenatori preparati e diversi giovani talenti pronti a mettersi in mostra, la sfida del Campionato Primavera 1 promette emozioni e potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo del torneo.