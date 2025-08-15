Lazio Primavera, tutto pronto per la nuova stagione: manca sempre meno al match contro il Genoa

Lazio Primavera, i biancocelesti pronti per la sfida contro i rossoblù! Le ultime sul club capitolino e sulla prima partita

La Lazio Primavera si prepara a compiere il proprio debutto stagionale. Domani, alle ore 11:00, i baby biancocelesti affronteranno il Genoa allo stadio Mirko Fersini di Formello, dando il via a un campionato che promette sfide avvincenti e crescita per i giovani della società capitolina. La formazione guidata da Punzi sarà messa alla prova per la prima volta, dopo un’estate caratterizzata da molte difficoltà legate al blocco del mercato, che ha limitato la possibilità di rinforzare la rosa con nuovi innesti.

La squadra ha subito una vera e propria rivoluzione, con diversi addii e partenze che hanno costretto la società a ridisegnare l’organico. Tuttavia, i rinforzi arrivati sono stati pochi ma mirati. Tra questi spiccano Nicolò Pannozzo, terzo portiere classe 2008 proveniente dal Latina, e Kleo Shpuza, esterno destro italo-albanese classe 2007 arrivato dall’Udinese. Entrambi sono stati tesserati come “giovani di serie”, ossia con prestazioni a titolo gratuito, a conferma della volontà del club di valorizzare i talenti emergenti. Il resto della rosa sarà composto da ragazzi già presenti nella Primavera e da alcuni giovani provenienti dall’Under 18, chiamati a fare il salto di qualità sotto la guida di Punzi.

Lo scorso anno, la Lazio Primavera aveva concluso il campionato al nono posto, sfiorando i playoff ma vedendoli sfumare nelle ultime gare. Quest’anno, l’obiettivo sarà migliorare il piazzamento e puntare a entrare tra le prime sei, consolidando il lavoro di crescita dei giovani talenti biancocelesti. La nuova stagione rappresenta quindi una grande opportunità per i ragazzi di dimostrare il proprio valore, sia sul piano tecnico che caratteriale, affrontando avversari agguerriti come il Genoa e le altre squadre del campionato Primavera.

Con l’esordio imminente, la squadra e lo staff tecnico sono pronti a mettere in campo energie, talento e spirito di gruppo. La nuova Lazio Primavera targata Punzi è finalmente al via, con la speranza di costruire un percorso di continuità e di successi, e di far emergere quei giovani che potrebbero diventare protagonisti anche della Prima Squadra.