Lazio Primavera, Punzi: «L’approccio è stato buono, nella ripresa l’inerzia è cambiata. La responsabilità è in primis dell’allenatore»

Lazio Primavera, Punzi: «Dobbiamo assumerci le responsabilità. L’operato dell’arbitro non ha inciso sull’andamento della gara»

Lazio Primavera, Punzi analizza la sconfitta 2-4 con il Verona ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «L’approccio è stato buono, siamo andati anche sul doppio vantaggio. Purtroppo, l’inizio del secondo tempo, dove la responsabilità è in primis dell’allenatore, ci ha riportato la partita sul 2-2 e l’inerzia è cambiata. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. L’operato dell’arbitro ha inciso zero sull’andamento della gara»

«Aldilà degli episodi, va analizzata la prestazione del secondo tempo che è stata è stato insufficiente e il primo responsabile è l’allenatore. Nel secondo tempo, dopo il 2.-2 ci siamo un po’ riassettati, eravamo andati anche vicini a fare il 3-2 con Ferrari, ma siamo stati ingenui e poco attenti e queste distrazioni qui non si possono commettere in questa categoria.

Se guardiamo quanto prodotto nel primo tempo, abbiamo creato abbastanza. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto delle situazioni, ma quando vai a riposo sul 2-0 mi sembra evidente che l’approccio nel secondo tempo è stato errato».

