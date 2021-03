Lazio Primavera, Menichini: «Moro fa la differenza, bene la squadra»

Le parole del mister della Lazio Primavera, Leonardo Menichini, al termine del match contro il Torino, battuto per 3-0

Al termine del match contro il Torino, che ha permesso alla Lazio Primavera di superare proprio i granata in classifica, arrivano le parole del mister dei biancocelesti Leonardo Menichini, ai microfoni di Lazio Style Radio: «Abbiamo avuto poco tempo per preparare il match e recuperare dopo la sfida in Coppa Italia, ma poi abbiamo fatto una grande partita. Ho visto una squadra con voglia, con la panchina lunga possiamo fare bene, fortificando lo spirito di gruppo».

MORO E CASTIGLIANI – «Moro in questa categoria fa la differenza. Abbiamo sofferto la sua assenza per infortunio, e oggi aveva qualche problema, ma ha insistito per rimanere in campo. Castigliani sta crescendo, deve migliorare in fase di scarico, lui come gli altri. Ma in generale voglio fare un plauso al gruppo anche se ancora non abbiamo fatto nulla. Il campionato è lungo».