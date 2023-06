Lazio Primavera, le parole di Crespi: «Dovevamo riportare la Lazio dove merita» La lunga intervista del giovane bomber

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il bomber della Lazio Primavera, Valerio Crespi, ha raccontato la soddisfazione per la promozione ottenuta.

PRIMAVERA – Questo per me è stato un anno significativo, perché nella scorsa stagione non siamo riusciti a centrare la promozione in Primavera 1. Ad inizio anno noi che siamo rimasti avevamo l’amaro in bocca, dovevamo toglierci lo sfizio di portare la Lazio dove merita.

