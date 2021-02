Lazio Primavera, la squadra di Menichini crolla sotto i colpi dell’Empoli

Brutta batosta per la Lazio Primavera, che al Fersini viene travolta dall’Empoli di mister Spano con il punteggio di 2-6

Pomeriggio amarissimo per i ragazzi della Lazio Primavera, travolti dall’Empoli al Fersini. La gara comincia bene per i biancocelesti con il gol di Franco, ma è solo un’illusione. Prima Ekong e poi la doppietta di Lipari tramortiscono la squadra di Menichini, che non molla e accorcia con Ferrante.

L’Empoli non si scompone e dilaga con il secondo gol di Ekong, poi con Klimavicius e Donati nel recupero.