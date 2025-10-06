Lazio Primavera, brutte notizie: stop per Sana Fernandes, out almeno un mese

Lazio Primavera, arrivano purtroppo brutte notizie: si ferma Sana Fernandes, out almeno un mese. Le ultimissime

Brutta tegola per la Lazio Primavera di mister Punzi, che dovrà fare a meno di Sana Fernandes. L’attaccante classe 2006, rientrato in estate dal prestito in Olanda e subito aggregato al gruppo biancoceleste, ha riportato un infortunio al legamento collaterale del ginocchio.

Il problema fisico lo ha già costretto a saltare le ultime due sfide di campionato contro Lecce e Inter, tenendolo lontano dal campo per oltre dieci giorni. In queste settimane il giovane portoghese sta seguendo un programma mirato di potenziamento muscolare, al termine del quale inizierà la fase di riatletizzazione.

Secondo quanto riferito da Gazzetta Regionale, i tempi di recupero non saranno brevi: Fernandes dovrebbe restare ai box per almeno un altro mese, rinviando così il suo ritorno in campo con la maglia della Primavera biancoceleste.