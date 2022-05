Lazio Primavera, in pole per la panchina c’è Tommaso Rocchi

Giorni di riflessione per quanto riguarda la panchina della Lazio Primavera: Calori verso l’addio, in pole c’è Tommaso Rocchi

In casa Lazio sono giorni di importanti riflessioni anche per quanto riguarda la panchina della Primavera. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la permanenza di Calori è tutt’altro che scontata dopo l’ultimo deludente campionato.

In pole ci sarebbe Tommaso Rocchi, ex attaccante biancoceleste e attuale tecnico dell’Under 18. Per lui si prospetta un percorso alla Simone Inzaghi: un contatto esplorativo tra le parti c’è già stato per capire idee e progetti. La strada sembra essere ben indirizzata.