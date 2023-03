Lazio Primavera-Imolese 2-1: Gonzalez e Crespi regalano i 3 punti a Sanderra

Ottima prestazione dei ragazzi di Sanderra che vincono 2-1 contro una buona Imolese: decidono Gonzalez e Crespi, quest’ultimo espulso nel finale

Ottima prestazione per la Lazio Primavera che vince al Mirko Fersini per 2-1 contro l’Imolese.

Bastano un gol di Diego Gonzalez alla fine del primo tempo ed una rete di Crespi al minuto 71 per conquistare i 3 punti. Inifluente per gli ospiti il rigore segnato da Antognoni e l’espulsione nel finale di Crespi per ribaltare il risultato.